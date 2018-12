Une pente à glisser au parc André-J.-Côté

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Une nouvelle pente à glisser sera aménagée au parc André-J.-Côté près de la scène Cascades à Candiac, à la suite de la fermeture de la côte des vaches annoncée hier.

Cette nouvelle pente aura une hauteur de 20 pieds, soit le même dénivelé que celle qui a été fermée au parc Saint-François-Xavier.

«Elle sera dotée de trois corridors sécuritaires et recouverte de neige artificielle. La neige soufflée sera évidemment dépendante de la température qui doit demeurer sous un certain seuil sur une période de quelques jours afin de permettre un enneigement adéquat et de qualité», indique la Ville de Candiac par voie de communiqué.

Cette dernière précise qu’il s’agit d’une mesure temporaire et qu’elle est à la recherche d’une solution permanente. La pente à glisser au parc Cherbourg demeure ouverte.