Victoire de l’équipe 2 U14 de Saint-Constant

Les joueurs de l’équipe 2 U14 de Saint-Constant ont remporté la médaille d’or au tournoi du CSR de soccer qui a eu lieu du 14 au 16 juin à Sainte-Catherine.

Ces derniers ont affronté en finale l’équipe 1 de Saint-Constant décrochant la victoire par le score serré de 1-0. Mentionnons que l’équipe de Delson a obtenu la médaille de bronze.

Sur la photo, on retrouve les joueurs : Étienne Lalancette, Hugo Malenfant, Nasir Mohammad Diallo, Ibnou Arabi Diallo, Antoine Gervais, Julien Trudeau, Masten Yataghane, Abel Massonnat, François Gomis, Danyar Niazov, Nicolas Grocini, Jack Barriault, Rayane Agoun, Guillaume Hardouin, Samuel Manseau, Nicolas Corropoli-Coudry, Moustapha Amar, et Elliot Couture (absent de la photo). Ils sont accompagnés des entraîneurs, Ghyslain Malenfant, Jérôme Massonnat, Abdul Amar, et Anthony Corropoli.