VIDÉO – Des élèves d’un collège de la Rive-Sud attirent l’attention de François Legault

Les élèves du Collège Durocher Saint-Lambert, accompagnés de membres de l’équipe-école, ont préparé une vidéo pour sensibiliser leurs collègues de classe à respecter les directives de la Santé publique. La vidéo, qui était une réponse à l’appel aux jeunes lancé le premier ministre François Legault, a d’ailleurs été partagée sur les réseaux sociaux par ce dernier.

«Wow! Bravo aux élèves et au personnel du Collège Durocher Saint-Lambert qui ont entendu mon appel. Collectivement, on a le pouvoir de faire reculer le virus! Je compte sur vous!» a écrit le premier ministre sur sa page Facebook et son compte Twitter, le 30 septembre.

En moins de 24 heures, la vidéo a été vue plus de 76 000 fois et partagée plus de 1000 fois.

Dans la vidéo, des jeunes demandent le respect des mesures de la Santé publique, afin de pouvoir continuer à pratiquer les activités parascolaires et les sports interscolaires.