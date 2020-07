VIDÉO – Malgré une fin de session houleuse, Alain Therrien est fier de son bilan

Bien qu’il conclut sa première session en tant que député fédéral de La Prairie sur une note amère, Alain Therrien dresse un bilan positif de ses accomplissements.

Parmi ses faits d’armes, le politicien cite le soutien financier obtenu pour les aînés, ainsi que les modifications à la Prestation d’urgence canadienne «pour qu’elle protège plus de gens qui en ont besoin et qu’elle soit plus incitative au travail», affirme-t-il dans un communiqué conjoint de son équipe et du Bloc québécois.

Accusé de raciste par le chef du Nouveau parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, M. Therrien n’a pas voulu revenir sur le sujet. Le chef du NPD n’a pas eu à s’excuser pour reprendre son siège à la Chambre des communes et Le Reflet a voulu avoir ses commentaires. M. Singh avait d’ailleurs refusé de le faire le jour même de l’incident, ce qui lui avait valu une expulsion.

Dans sa déclaration, M. Therrien aborde néanmoins le sujet à demi-mot soulignant que «le vrai caractère des gens se révèle en temps de crise et qu’il est fier de ses collègues».

«Nous avons mis nos concitoyens et nos concitoyennes au cœur de toutes nos actions. Nous avons collaboré avec le gouvernement lorsqu’il le fallait et nous lui avons fait des propositions lorsqu’il devait faire mieux pour le Québec. Nous avons négocié dans le seul but de faire des gains pour les Québécoises et les Québécois», ajoute-t-il.

Par ailleurs, Le Reflet a été informé de la tenue d’un point de presse du chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet à Sainte-Catherine le vendredi 17 juillet, mais celui-ci a été «reporté ultérieurement». Le bureau d’Alain Therrien a évoqué un conflit d’horaire pour le justifier.