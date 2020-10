Visitez l’étrange forêt enchantée de Ville-Marie au Témiscamingue

Obadjiwan–Fort-Témiscamingue est un lieu historique national tout près de Ville-Marie au Témiscamingue, à environ 8h de Montréal.

On y retrouve une plage de galets bien appréciée des visiteurs ainsi qu’une forêt enchantée âgée d’approximativement 1130 ans, un endroit marquant de mon enfance qui fascine tout le monde.

À la base, c’est un ancien poste de traite de fourrure qui a été actif pendant plus de 200 ans. Aujourd’hui, on y trouve aussi des expositions sur l’importance historique de ce lieu.

Une ambiance digne d’un film de Disney

Aller visiter la forêt, c’est une activité incontournable, si ce n’est que pour être témoin de l’étrangeté de la nature.

Il y a une panoplie de thuyas occidentaux de l’Est qu’on appelle plus communément des cèdres blancs. Pourtant, ils n’ont rien d’ordinaire.

Ce qui les caractérise, c’est que leurs troncs sont tous tordus et ont une allure presque torturée. On dit qu’ils sont ainsi à cause du climat vigoureux, des tempêtes de verglas et du sol pauvre.

Petit, on se croit carrément dans un film de Walt Disney dès qu’on y met les pieds. Adulte, on s’impressionne devant un tel mystère inexplicable. Tout le monde y trouve son compte!

Merci à Maman Charron qui s’est transformée en Guide d’un jour et nous a rapportée ces images.