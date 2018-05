Voici la prochaine Ford Mustang GT500 2019

Article par Sylvain Raymond

Ford a dévoilé une première photo en plongée de la prochaine génération de sa Mustang survitaminée, la GT500 2019. Selon ce que le constructeur a annoncé, elle développera plus de 700 chevaux. Aucun détail n’a toutefois filtré sur le moment de son arrivée, mais on croit que le bolide sera dévoilé officiellement cet automne et commercialisé au début de 2019. Préparez votre carnet de chèques, car il y a fort à parier que les exemplaires s’envoleront rapidement.

Sur l’image, la nouvelle GT500 est peinte en bleu et arbore une double bande blanche de l’avant à l’arrière, un classique pour le modèle. On remarque son capot musclé intégrant une large grille d’admission d’air, sa voie élargie et ses ailes évasées par rapport à la version régulière, mais surtout, son imposant aileron arrière tout en fibre de carbone. Ford avait également publié récemment une photo du carénage avant arborant le célèbre cobra, ce qui nous donnait une idée de la voiture vue de l’avant.

Selon les rumeurs, la Mustang GT500 2019 sera offerte avec un V8 suralimenté jumelé à une boîte manuelle à six rapports et possiblement à une automatique à double embrayage empruntée à la Ford GT, la supervoiture de la marque. Aucune information côté prix, mais sachez que la plus puissante des Mustang actuellement est la GT350 avec un prix de base qui se situe à un peu plus de 76 000 $.

Avant l’arrivée de la Mustang GT500, la Mustang Bullitt 2019 fera officiellement ses débuts cet automne et le Guide de l’auto sera présent au lancement afin de vous donner tous les détails sur ce nouveau modèle, qui profite d’un moteur V8 de 5,0 litres développant 480 chevaux-vapeur, soit 20 de plus que la Mustang GT.