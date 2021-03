«Votre afficheur peut être trompeur» prévient la police

Les agentes aux relations médiatiques et communautaires de la Régie intermunicipale de police Roussillon profitent de la dernière semaine du mois de prévention de la fraude pour visiter des résidences pour aînés, des institutions bancaires, ainsi que différents commerces, afin de leur remettre une affiche de sensibilisation. Cette dernière conscientise les citoyens aux fraudes téléphoniques concernant des entités gouvernementales.

Cette démarche locale s’inscrit dans une opération à plus grande échelle impliquant aussi le Service de police de Châteauguay, la Sûreté du Québec de la MRC Beauharnois-Salaberry et la Table de concertation des aînés Beauharnois-Salaberry.

«Ce stratagème frappe toutes les générations, soit l’utilisation de l’afficheur présentant de façon trompeuse des numéros de téléphone d’organismes tels que les Services de police, les Agences gouvernementales, les institutions bancaires, etc, et ce, dans le but d’arnaquer la population», fait savoir la Régie.

Les fraudeurs se présentent généralement sous le profil de faux policiers ou conseillers et ont recours à des applications malveillants pour tromper leurs victimes.

En 2020, le Centre antifraude du Canada (CAFC) a reçu 101 483 signalements de fraude représentant des pertes totales de près de 160 M$. Pourtant, on estime que moins de 5 % des victimes de fraude font un signalement au CAFC.

Les personnes croyant être victimes de fraude peuvent communiquer avec la Régie intermunicipale de police Roussillon au 450 638-0911.

Conseils