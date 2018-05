Les 4 Chevaliers joueront un match à Candiac

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Les 4 Chevaliers multiplieront les prouesses, personnages et scènes cocasses au parc Haendel à Candiac, le 15 juin, à l’occasion d’un match-bénéfice de softball qui les opposera aux meilleurs joueurs de la Ligue de balle donnée de Candiac.

Fondée il y a plus de 50 ans par Claude Potvin, l’équipe des Chevaliers comprend des joueurs au talent d’athlète exceptionnel – ils ont perdu quelques matchs seulement au fil des ans-. Qui plus est, ils sont amusants et personnifient plusieurs célébrités, permettant au public d’assister à un match de grand calibre des plus divertissants.

De son côté, la ligue locale a réuni ses 15 meilleurs joueurs de sa ligue, dont le maire Normand Dyotte, pour les affronter.

«On veut tenter d’offrir une bonne opposition à cette équipe légendaire», confie Jean François Froes, secrétaire de la ligue.

Les profits seront consacrés aux activités de l’association qui célèbre son 30e anniversaire en 2018.

Le nombre de spectateurs attendu est de 750.

Le match sera enregistré par TVA Sports et les meilleurs moments seront diffusés à l’émission des 4 Chevaliers sur la chaîne TVA Sports 2 cet été.

Renseignements généraux

-Ouverture des portes une heure avant le match, soit à 18h30.

-15 juin au parc Haendel

-Plusieurs kiosques (nourriture, bière, jus) sur place

-Coût du billet: 10$ grand public. Gratuit pour les 12 ans et moins.

-Billets en vente au comptoir du Service des loisirs, auprès des organisateurs ou le soir même.

Pour plus d’information: Stéphane Racine, président de la Ligue de balle donnée de Candiac, au 514 826-8172 ou Jean-Michel Roy au 514 207-0875.

