Les 4 Chevaliers l’emportent et amusent la foule

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

À lire aussi Les 4 Chevaliers joueront un match à Candiac

L’équipe de softball humoristique a vaincu les étoiles de la Ligue de balle donnée de Candiac lors d’un match-bénéfice divertissant, le 15 juin. La partie s’est terminée 5 à 4.

Près de 600 personnes ont assisté à l’événement au parc Haendel à Candiac. Le maire de la Ville Normand Dyotte a pris part à la rencontre. Il a effectué un des lancers protocolaires.

Les 4 Chevaliers se sont amusés sur le terrain en personnifiant Mitsou, Donald Trump et Justin Trudeau, entre autres. Ils ont pris l’avance avec trois coups de circuit et cinq points dès la première manche. Les 15 joueurs de l’équipe adverse n’ont pu rattraper les légendaires chevaliers, malgré un coup de circuit et une belle performance du lanceur Dan Janvier.

Un chèque de 3 017$ a été remis à la Ligue de balle donnée de Candiac.