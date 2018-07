Il dénonce une infestation de nids-de-poule en vidéo

Crédit photo : Le Soleil de Châteauguay - Michel Thibault

Exaspéré par l’état de la chaussée de la rue Watt à Châteauguay, un jeune homme a décidé de dénoncer la chose en permettant aux internautes de l’observer de leurs propres yeux.

Alexandre David a transmis au journal Le Soleil de Châteauguay une vidéo de la route captée à l’aide d’une caméra fixée à son scooter entre le boulevard Maple et la rue Edward Nord. On y voit une succession de nids-de-poule, de crevasses, de bosses et d’ornières se succéder sur quelques centaines de mètres sur toute la largeur de la rue.

«Ça n’a pas de bon sens ! Je me mets à la place des gens en skateboard ou à vélo. C’est dangereux !» fait part le résident du secteur.

«Je passe régulièrement ici pour aller voir un ami», précise Alexandre David.

L’état de la rue met les véhicules à rude épreuve, déplore-t-il.

«Les amortisseurs de mon scooter commencent à en arracher», dit le citoyen.

Il précise pourquoi il fait cette sortie publique: «J’aime ma ville. Je veux qu’elle soit belle», souligne-t-il.