7 facteurs qui influencent votre prime d’assurance

Article par Frédéric Mercier

La prime à payer pour l’assurance de votre voiture dépend d’un paquet de variables, et il peut être facile de s’y perdre.

Pour nous aider à démêler tout ça, CAA-Québec a dressé le palmarès des sept facteurs principaux considérés par les compagnies d’assurance pour déterminer le montant que vous devrez payer.

Le modèle à assurer

Bien entendu, la marque, le modèle et l’année de la voiture que vous désirez assurer influencera fortement le prix que vous aurez à payer pour votre prime. La puissance du moteur, le nombre de roues motrices et le coût de remplacement des pièces sont notamment considérés.

L’historique de sinistre de ce type de véhicule

Si votre modèle de voiture est prisé des voleurs, c’est malheureusement vous qui devrez en payer le prix (du moins en partie) dans votre prime d’assurance.

L’utilisation que vous en ferez

Parmi les quelques questions que votre assureur vous posera pour déterminer votre prime, le kilométrage annuel que vous comptez parcourir aura une grosse influence sur le montant que vous aurez à payer. Après tout, plus vous roulez souvent, plus vous êtes à risque d’être impliqué dans un accident. L’utilisation de votre véhicule à des fins commerciales est aussi un facteur qui fera monter votre prime.

Votre historique de conduite

Vous avez déjà plusieurs réclamations à votre dossier? Le prix de vos assurances s’en fera malheureusement ressentir. CAA-Québec explique même que si vous avez été impliqué dans un accident sans faire de réclamation, celui-ci pourrait être inscrit à votre dossier si un autre automobiliste également impliqué a réclamé de l’argent à son assureur.

Votre adresse

Pour un assureur, même votre lieu de résidence peut avoir une influence sur le montant de votre prime. Si vous habitez dans un endroit où le vol et le vandalisme sont fréquents, le prix de votre prime grimpera. Les zones inondables sont aussi un bel exemple de la façon dont une adresse peut influencer le prix d’une assurance.

Vos informations personnelles

On le sait tous, le sexe et l’âge d’une personne influenceront sa prime d’assurance. Sauf que d’autres informations personnelles comme votre profession, votre cote de crédit, votre niveau de scolarité et même le fait que vous fumiez ou pas peuvent aussi être prises en compte par les compagnies d’assurances. Rien n’est laissé au hasard!

Le nombre de conducteurs à assurer

Plus il y a de personnes qui conduiront une voiture, plus celle-ci sera chère à assurer. Une question de probabilités, encore une fois!