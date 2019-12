Alex Francoeur affronte la finale de Révolution en solo

Le danseur constantin Alex Francoeur, qui dansait en duo avec Alexandre Carlos à l’émission Révolution, a dû faire la finale en solo, diffusée le 1 er décembre. Ce défi inattendu lui a permis de briller seul sur scène et de solidifier sa confiance en lui, dit-il.

«Je vis beaucoup d’émotions. Je reçois beaucoup d’amour. Il y a un gros stress que je porte sur mes épaules depuis 6 mois qui est tombé», confie l’artiste.

Son partenaire a dû quitter l’aventure, car il a eu une opportunité à l’étranger qu’il ne pouvait refuser, a expliqué Alex Francoeur avant sa performance à l’émission. Il a lui-même pensé à quitter, mais il a décidé de relever ce difficile défi et de vivre son rêve de faire la finale.

«Quand je l’ai su, c’est sûr que je voyais ça comme quelque chose de négatif, admet-il. J’ai eu deux semaines pour me préparer, retrouver des concepts, de la musique et des mouvements.»

Le duo avait préparé des numéros et des chansons avant qu’Alexandre Carlos ne se désiste.

«Alex me manquait. On avait quelque chose de spécial qu’on aurait voulu développer encore plus, mais à travers cela, j’ai grandi et je me suis prouvé à moi que je pouvais dépasser des limites que la vie m’a forcé à me mettre», laisse savoir le danseur.

Persévérance

Alex Francoeur a performé sur la chanson Casting de Christophe Maé, qui représente à ses yeux un message de détermination et d’espoir. Il se dit heureux d’avoir persévéré, d’autant plus que les gens ont apprécié sa performance en tant que soliste.

«Des fois, on peut être dans l’ombre de quelqu’un. Là, tu as pris toute la lumière pour toi. Tu es courageux», a souligné Jean-Marc Généreux, juge et maître à l’émission.

Sans en dire plus, Alex Francoeur dévoile qu’il dansera également seul pour la tournée du spectacle Révolution, qui aura lieu du 20 février au 29 mars 2020.

Alex Francoeur considère qu’il a eu un parcours de rêve. Le duo qu’il formait avec son partenaire a performé à chaque étape de la compétition avec brio.

«J’ai réussi à laisser ma marque», dit-il.

