Arrivée imminente du premier vaccin au Québec

Plus de 2000 Québécois pourraient être vaccinés dès la semaine prochaine contre la COVID-19.

Le ministre de la Santé Christian Dubé a livré ce qu’il juge être une excellente nouvelle concernant la lutte à la pandémie. « Le Québec est prêt. Dès que nous recevrons les premières doses. Et l’arrivée est imminente », explique-t-il.

Ainsi, Pfizer pourrait livrer la semaine prochaine 4000 doses de vaccin. Ce seront donc 2000 personnes qui seront vaccinées dans des CHSLD de Québec et de Montréal.

Aussi, le gouvernement a identifié, en compagnie de Pfizer, une vingtaine de sites de vaccination dans la grande province. Quatre sites seront établis à Montréal et deux autres en Montérégie. En plus d’au moins un endroit dans les 16 régions du Québec.

D’autres doses pendant les Fêtes

Christian Dubé ajoute de belles annonces. Entre le 21 décembre et le 4 janvier, Québec pourrait recevoir 57 autres boîtes du vaccin, contenant chacune 1000 doses. « Ce sont donc entre 22 000 et 28 000 personnes qui pourront être vaccinées dans les 20 sites. Parce que chacun doit recevoir deux doses. En autant que nous recevions l’homologation de Santé Canada », lance-t-il.

Pour ce qui est de la capacité du système à tenir le rythme et de pouvoir procéder à autant de vaccinations, il n’a aucune crainte. « Par exemple, en matière d’Influenza, on a déjà vacciné 1,1 millions de personnes. Ce sont 250 000 par semaine. Notre système est éprouvé au Québec. Nous avons de l’expérience en banque et c’est rassurant. Nous sommes capables de prendre du volume », assure Christian Dubé.

Encore d’autres en janvier

C’est effectivement rassurant puisqu’au début 2021, Pfizer et Moderna pourraient être en mesure de livrer 1,3 millions de doses. Dans les trois premiers mois. Ce sont donc 650 000 personnes de plus qui pourront être vaccinées dans les trois premiers mois de la prochaine année. « On a ajouté du personnel et nous pourrons suivre facilement le rythme, même si nous en recevons plus », ajoute-t-il.

Il conclut cependant en ajoutant une mise en garde. « C’est un marathon. On voit la ligne d’arrivée. Mais ce n’est pas le temps d’arrêter. C’est difficile. Mais même si le vaccin est là, il ne guérit pas », conclut-il en demandant aux gens de ne pas baisser la garde et de comprendre les décisions du gouvernement.