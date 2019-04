Attentat à la pudeur : Edgar Fruitier plaide non coupable

Crédit photo : Gravité Média - Denis Germain

Le 9 avril, le comédien Edgar Fruitier, 88 ans, a plaidé non coupable à des accusations d’attentat à la pudeur contre une personne mineure.

La présumée victime de sexe masculin, dont nous ne pouvons divulguer le nom, stipule avoir été agressée par M. Fruitier à trois reprises entre 1974 et 1976. À chacun des événements, le comédien l’aurait agrippée par derrière pour lui toucher les parties intimes. La victime avait 15 ans au moment des premiers gestes allégués.

Le premier événement aurait eu lieu au chalet de l’accusé à Eastman, en Estrie, et les deux autres dans sa résidence de Brossard.

Le comédien et la victime se connaissaient et entretenaient une relation que l’on peut qualifier d’affaires. La présumée victime dit avoir eu une prise de conscience et a décidé de porter plainte après le dévoilement l’affaire Éric Salvail, en 2017.

Son procès devrait s’ouvrir le 10 juin au palais de justice de Longueuil.