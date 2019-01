Babillard communautaire du 2 janvier 2019

Crédit photo : Pixabay

Souper-rencontre

Un souper-rencontre se tiendra au resto Barbie’s à Brossard le jeudi 3 janvier. Party du jour de l’An le jeudi 17 janvier. Pour info: Céline 450 339-4626.

Brunch mensuel des Moose

Les Moose de La Prairie invitent la population à leur brunch mensuel à volonté, suivi d’un mini-bingo, le 6 janvier, de 8h30 à 12h30. Bienvenue à tous au 208, chemin de Saint-Jean à La Prairie. Pour info: 450 659-2015 après 14h.

Activités à la Maison des aînés

Service de coiffure à domicile. Des conditions s’appliquent. Pas de déjeuner en janvier. Période d’inscription aux activités d’hiver du 7 au 11 janvier. Conférence «Mes voyages impossibles» avec Gilles Proulx le 11 janvier, à 9h30. Confirmer sa présence auprès de Marguerite Arsenault au 450 444-6736. Dix cours d’anglais, conversation et mise en situation au prix de 95$. Début du niveau débutant le 17 janvier, de 9h30 à 11h30, et intermédiaire, le 15 janvier, aux mêmes heures. Douze cours d’espagnol, conversation et mise en situation, au prix de 130$. Début du niveau débutant le 23 janvier, de 9h à 11h. Début du niveau intermédiaire le 24 janvier, aux mêmes heures.

Réunion de Toastmasters Lemoyne Candiac

Faire un toast vous rend mal à l’aise? Toastmasters peut aider les gens à être d’attaque. Prochaine réunion le lundi 7 janvier, à 18h45, à la résidence Chartwell Le Montcalm à Candiac. Pour info: Francis Ross, vice-président des relations publiques, au 438 349-7882 ou info@toastmasterslemoyne.org.

Club de l’âge d’or de La Prairie

Les activités reprendront le 7 janvier avec les cours de peinture et aquarelle. Il reste de la place. Le 8 janvier, retour des activités régulières dès 13h. En soirée, cours de danse avec Michelet. Pratique le jeudi. Danse du mois le vendredi 11 janvier avec Michel. Léger goûter. Coût: 10$. Les participants doivent apporter leurs breuvages. Réservation auprès de Micheline Lauzon au 450 907-1185 ou Claudette Lemieux au 514 774-1989.

Université du 3e âge à Candiac

La programmation d’hiver de l’Université du 3e âge à Candiac s’adressent aux gens de 50 ans et plus. Séance d’information et d’inscription le lundi 14 janvier, de 13h30 à 15h, au Centre Claude-Hébert, salon Saint-Marc, à Candiac. Les conférences se tiendront les mardis, au Centre Roméo-V.-Patenaude, du 3 février au 9 avril, de 13h30 à 15h30 sur des sujets variés. Deux cours auront lieu au Centre Claude-Hébert: sur l’histoire de Montréal (les mercredis après-midi du 13 février au 3 avril) et sur la littérature au siècle des lumières (les jeudis matin du 14 février au 4 avril). Info: Suzanne Dostie 450 632-0479, Rachel Gendron 450 659-0843 ou Joseph McNally 450 659-3396.

Université du 3e âge à La Prairie

Des conférences et cours de l’Université du 3e âge à La Prairie débuteront dans la semaine du 28 janvier au Centre multifonctionnel Guy-Dupré à La Prairie. Une séance d’information aura lieu le 14 janvier à cet endroit. Les conférences se tiendront le lundi après-midi, à 13h30, sur des thèmes variés. Les cours se tiendront quant à eux les mercredis après-midi à 13h sous le thème des systèmes politiques mondiaux avec le professeur Donald Cuccioletta. Infos additionnelles: Francine Verville au 450 984-0889.

Scrabble à la Clé des mots

L’organisme propose aux gens de passer de beaux après-midis en toute amitié autour d’un jeu de scrabble les mardis à compter du 15 janvier, et ce, jusqu’au 28 mai. Inscription en tout temps. Carte de membre annuelle de 10$. La Clé des mots est au 200, rue Saint-Pierre à Saint-Constant. Info: 450 635-1411. Fermé pendant les Fêtes jusqu’au 8 janvier.