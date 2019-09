Babillard communautaire du 25 septembre 2019

COURS DE DANSE EN LIGNE

Débutant mercredi le 9 octobre 2019. Endroit: 1105, boulevard Desaulniers, Longueuil, QC J4K 3V9. Paroisse du bon Pasteur (sous-sol Église St-Georges). L’entrée est du côté du stationnement de l’église St-Georges) Cours de danse en ligne pour débutants à 13h (rumba, cha cha, triple swing, merengue, etc.) Cours de danse débutants/intermédiaires sur demande. Info: Jo Ann 450 332-6615 ou 819 924-6615.

DÉVOILEMENT LE 29 SEPTEMBRE DU «MONUMENT DES SEIGNEURS SANGUINET» À SAINT-CONSTANT

Dimanche 29 septembre, dans le cadre des activités du 275e anniversaire de Saint-Constant, la Société d’histoire et de patrimoine de Lignery, en collaboration avec la Paroisse et la Ville, invite la population au dévoilement du «Monument des seigneurs Sanguinet». Messe à l’église à 10h, suivie de la marche à 10h55 (avec musiciens et tirs de fusils à blanc par la Société de reconstitution du Bas-Canada) jusqu’au monument situé dans le vieux cimetière (section à l’arrière de la petite chapelle et des Anciens presbytères). Information: shplignery@ hotmail.com