Besoin criant de familles d’accueil pour des enfants de 0 à 5 ans

Crédit photo : Pixabay

La Direction de la protection de la jeunesse de Montréal (DPJ) et le programme jeunesse du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal vivent actuellement une situation critique liée au recrutement de ressources de type familial (RTF) pour les tout-petits en besoin de protection.

Depuis 2011, le nombre de ressources de type familial, communément appelées familles d’accueil, a drastiquement chuté, passant de plus de 900 ressources à moins de 300.

Pour favoriser des jumelages optimaux pour les enfants âgés de 0 à 5 ans dans des milieux de vie où ils pourront grandir et évoluer, il faudrait, minimalement, une vingtaine de nouvelles familles. Au courant de la dernière année, le Programme Jeunesse n’a recruté qu’une dizaine de familles.

Le dernier recours

La majorité des enfants auprès desquels la DPJ doit intervenir vont rester avec leurs parents et, lorsqu’un retrait ne peut être évité, les milieux élargis (famille d’accueil de proximité) sont privilégiés.

Bien qu’il s’agisse d’une bonne nouvelle et que ce type de famille soit en croissance, cette option n’est pas toujours possible. Certains enfants auront besoin d’un milieu de vie pour les aider dans ces moments de détresse. C’est pourquoi la Direction de la protection de la jeunesse de Montréal et le programme jeunesse du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal recherchent activement des familles ayant le désir d’accueillir des enfants âgés entre 0 et 5 ans.

«Toute personne, peu importe son état civil, sa religion, son orientation sexuelle, sa nationalité, qu’elle soit à la maison ou sur le marché du travail, peut devenir famille d’accueil, affirme la directrice adjointe à la Direction adjointe programme jeunesse – services dans la communauté et ressources Nathalie Bibeau. Ce qu’il faut en tout premier lieu, c’est avoir envie d’aider un enfant dans le besoin.»

La Direction de la protection de la jeunesse de Montréal et le programme jeunesse du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal invitent les personnes désirant devenir famille d’accueil à les contacter en appelant au 514 356-5435.

«Le rôle de la famille d’accueil est capital dans notre société et pour notre système de protection, ajoute la directrice de la protection de la jeunesse de Montréal Assunta Gallo. Certains enfants ont besoin d’un accueil temporaire, mais d’autres ne retourneront pas dans leur milieu. Ce sont souvent des enfants avec de grands besoins.»

(Source: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal)