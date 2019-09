Billet d’humeur : Bouger en gang

Aimez-vous plus les sports individuels ou d’équipe?

Je ne m’en cache pas. Je n’ai jamais aimé faire du jogging. Même si je l’ai pratiqué à certaines périodes de ma vie. Je n’ai jamais compris ce sport. Courir sans arrêt. Pour rien. Après rien. Sans autre but. Je préfère de loin les sports d’équipe.

Considérant ce préambule, ce que je vais vous dire maintenant ne fait aucun sens. Je viens de m’acheter des souliers de course. Dans un magasin spécialisé. Je les laisse au bureau. Parce que j’ai recommencé à courir. Pour une énième fois. Sur l’heure du midi. Avec des collègues.

Ç’a commencé au printemps avec les deux gazelles Joannie et Annie, comme j’aime bien les appeler. J’ai couru tant bien que mal avec elles. Habituée aux sprints, je ne gérais pas bien les longues distances.

Puis, je me suis mise à accompagner d’autres collègues qui courent par intervalles. Ariane, Julie, Lyne et Caro notamment. Quelques kilomètres chaque midi. Après avoir souffert lors des premières sorties, j’ai pris mon rythme de croisière. Je m’amuse beaucoup. On jase en courant. On déconne un peu. On se raconte. Ça me fait un grand bien.

Qui court ce midi? C’est presque devenu un rendez-vous quotidien pour moi. Une vraie drogue. À laquelle on devient accro rapidement. Il paraît que c’est à cause des endorphines que l’activité libère.

Je réalise que le jogging, c’est aussi très mental. Quand ce n’est pas mon cerveau qui a envie d’arrêter, c’est un inconfort physique que je dois combattre. Rien n’est jamais gagné d’avance.

Mais en groupe, on dirait que ça passe mieux. On a même réussi à recruter une nouvelle participante, Chantale. Je l’encourage à mon tour. Comme les autres l’ont fait pour moi avant. Elle est bonne sans le savoir encore.

Puis, j’ai réussi à convaincre une dizaine de collègues de participer avec moi à la course à obstacles – le Défi 350 – qui avait lieu à La Prairie samedi. On s’est inscrits au trajet du 3,5 km en équipe. Quel plaisir on a eu! Malgré quelques courbatures par la suite.

Du départ à la ligne d’arrivée, on s’est tenus les coudes serrés. S’entraidant constamment. S’inspirant à repousser nos limites. Hein Olivier le ninja? Jamais je n’aurais pensé que le jogging pouvait être aussi amusant en gang.