Campagne de sensibilisation pour rendre les commerces accessibles à tous

Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, qui se tient du 1er au 7 juin, le Groupement des associations de personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal (GAPHRSM) lance une campagne de sensibilisation.

Sous le thème Des commerces et des services de proximité accessibles à tous, c’est rentable!, cette campagne vise notamment à sensibiliser les commerçants à l’importance d’améliorer l’accessibilité aux services offerts à la population. L’Association des personnes handicapées de la Rive-Sud Ouest (APHRSO) à La Prairie a grandement contribué à la préparation de certaines vidéos, indique Nancy Côté, directrice de l’organisme.

Facteur premier d’autonomie, d’inclusion et de participation sociale, l’accessibilité aux installations et aux équipements adaptés est indispensable pour les personnes handicapées. Cette situation est d’ailleurs une préoccupation pour l’APHRSO.

«Selon un rapport produit en 2015 par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, l’accessibilité des commerces est rentable pour tous, puisque c’est aussi investir dans le développement social, indique le GAPHRSM. C’est permettre à un plus grand nombre de personnes d’accéder librement aux services et c’est travailler pour la croissance économique et sociale.»

L’accessibilité pour tous interpelle les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées en perte d’autonomie, les parents se déplaçant avec de jeunes enfants, les femmes enceintes, les livreurs et les personnes ayant une incapacité temporaire.

Tout au long de cette semaine thématique, le GAPHRSM invite la population à consulter sa page Facebook et celles de ses organismes membres dont l’APHRSO, qui rendront disponible une série d’actions collectives visant à promouvoir l’importance de l’accessibilité des commerces et des services de proximité à la population.

Rens.: www.gaphrsm.ca

(source: GAPHRSM)

