Candiac veut poursuivre les discussions pour la création d’une nouvelle Régie d’incendie

Crédit photo : Le Reflet - Vicky Girard

Les membres du conseil municipal de Candiac ont déposé un avis d’intention, le 18 mars, visant à poursuivre les discussions avec Delson, Sainte-Catherine et Saint-Constant au sujet de la création d’une nouvelle Régie d’incendie regroupant les quatre Villes.

Sans trop en dire, le maire, Normand Dyotte, a clarifié sa position. En entrevue avec Le Reflet, il a aussi confirmé que sa Municipalité va de l’avant avec la construction d’une nouvelle caserne grâce à un emprunt de 6,9 M$. Il n’a pu confirmer quand et comment le tout se concrétisera.

Questionné pour savoir si les autres Villes avaient été informées de ce projet, M. Dyotte a préféré ne pas répondre au Journal, pour «ne pas nuire aux démarches».

«Ce n’est pas notre but de cacher quoi que ce soit, mais ce sont de grosses et importantes discussions et je ne peux pas m’avancer sur le contenu de celles-ci», a-t-il dit.

Ce dernier n’a pas voulu commenter les propos de la mairesse de Sainte-Catherine, qui a déclaré publiquement qu’elle déplore le manque de communication entre les Villes.

Résolution

Le maire de Candiac a pris connaissance de la résolution déposée par la Ville de Saint-Constant, le 18 février. Il s’est dit favorable aux sept conditions d’adhésion de la Municipalité à une Régie commune, notamment à «l’implantation de deux casernes de taille moyenne ou d’une moyenne et une satellite; une sur le territoire de Candiac et une sur le territoire de Saint-Constant».

Il croit que deux casernes permettraient une meilleure couverture du territoire.

Néanmoins, M. Dyotte a précisé qu’il préconise la création d’un nouveau service de sécurité incendie, plutôt que l’intégration à celui qui existe déjà, soit la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine. Il a exprimé sa volonté de pouvoir offrir les meilleurs services à sa population au meilleur coût possible, puisque «le budget des services d’incendie augmente d’année en année». Il veut aussi s’assurer que ses employés soient intégrés de façon «juste et équitable».