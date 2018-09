Le chef du Parti québécois de passage à La Prairie

Crédit photo : Le Reflet – Denis Germain

L’autobus du Parti québécois s’est arrêté à La Prairie dans la matinée du 23 septembre. Son chef, Jean-François Lisée, a déjeuné dans un restaurant du boulevard Taschereau en compagnie de militants. Il était accompagné de la candidate de La Prairie, Cathy Lepage et du député sortant et candidat dans Sanguinet, Alain Therrien.

Prenant la parole, le principal concerné a réitéré l’engagement de son parti pour améliorer les conditions de vie des aînés.

«Les aînés ont découvert avec inquiétude que dans une société des plus nanties au monde, qu’on avait une discussion constante sur la maltraitance des aînés et l’absence de soins dignes dans les établissements publics. À notre arrivée au pouvoir, nous allons rétablir les conditions de dignité aux aînées», a déclaré Jean-François Lisée.

Il a rappelé que son parti allait débloquer les fonds nécessaires – en terme de soins et de soutien – pour faire en sorte que les personnes âgées puissent demeurer le plus longtemps que possible dans leur domicile.

Atout

En entrevue au Reflet, Jean-François Lisée a vanté les qualités de ses deux candidats.

«Alain Therrien représente l’aile entrepreneuriale au Parti québécois, une aile qui est proche des gens; qui veut aider les PME à avoir plus du soutien de l’État et moins de paperasse. Nous voulons être le gouvernement des PME et Alain est un de mes conseillers principaux», a souligné le chef du PQ.

À propos de Cathy Lepage, il voit en elle une «nouvelle génération d’entrepreneurs sociaux» qui s’occupe du «bien commun» et qui n’est pas «obsédée par le profit», mais plutôt par «l’amélioration de la qualité de vie».

«L’entrepreneuriat privé et l’entrepreneuriat social sont incarnés par mes deux candidats», a insisté M. Lisée.

Invité à se prononcer sur ses chances de l’emporter, le chef du PQ a mentionné qu’il y aura «énormément de surprises le soir du 1er octobre».

«La population est extrêmement mouvante. Il y a beaucoup d’indécis, beaucoup de gens qui disent qu’ils sont pour la CAQ ou QS, mais qui affirment qu’il est probable qu’ils changent d’avis, poursuit-il. On est à des taux de 40% pour qui le PQ représente un 2e choix. Les gens nous redécouvrent durant cette campagne. Ils considèrent que nous sommes une valeur sûre.»

Bonne campagne

Alain Therrien se dit heureux pour sa part de la campagne qu’il mène. Il a rappelé l’ampleur du projet du Grand Déblocage concernant les problèmes de fluidité en matière de transport.

«Ce n’est pas rien. C’est un investissement dans le Roussillon de 600 M$ qui est payé par l’argent du REM. Les gens n’auront pas d’augmentation de leurs taxes. L’argent est sur la table. C’est le plus gros projet de l’histoire de la région. Il faut qu’on se donne la chance de voir ce projet se déployer devant nous», s’est enthousiasmé le candidat.

Quant à Cathy Lepage, elle est contente de l’accueil des gens à son égard.

«Ils me connaissent. Ils me disent que je suis la fille du Partage [l’organisme communautaire le Complexe le partage qu’elle dirigeait avant sa campagne]. Ils me disent que je suis une femme de cœur et affirment qu’ils ont besoin de politiciennes comme moi qui va travailler pour eux. Avec moi, ils sont assurés de ça», a soutenu la candidate.