Cinq spectacles de Noël dans le Roussillon

Crédit photo : Gracieuseté

Marc Hervieux à Candiac

L’artiste lyrique populaire sera sur la scène du complexe Roméo-V.-Patenaude le 1er décembre, à 20h. Accompagné de son pianiste et de son violoniste, Marc Hervieux promet une soirée musicale de Noël chaleureuse. L’ouverture des portes se fera à 19h. Les billets sont en vente en ligne sur le site Web de la Ville au coût de 45$ chacun.

Martine St-Clair à Sainte-Catherine

La chanteuse découverte en 1980 dans la première version de Starmania avec son rôle de Cristal se produira en spectacle dans le cadre de la Fabrik de Noël le samedi 8 décembre, à 20h, au centre municipal Aimé-Guérin à Sainte-Catherine. Elle y interprétera ses succès, notamment Y a de l’amour dans l’air, Ce soir l’amour est dans tes yeux et Le fils de superman. Le spectacle est ouvert aux non-citoyens au coût de 18$ et de 12$ pour les citoyens. Les billets peuvent être achetés en ligne ou au centre municipal Aimé-Guérin.

Les sacrés shows à Saint-Constant

Dans le cadre des sacrés shows de la municipalité, l’ex-académicienne Brigitte Boisjoli, le monument de la chanson country Paul Daraîche et les chanteurs Marie-Michèle Desrosiers, André Ouellet et Guylaine Tanguay chanteront Noël dans leur style country à l’église de Saint-Constant le samedi 8 décembre, à 20h. Tous les billets au prix de 25$ ont été vendus et le spectacle affiche complet.

Florence K à La Prairie

La Fondation du collège Jean de la Mennais présente son concert-bénéfice de Noël avec Florence K comme artiste invitée. Le spectacle aura lieu à l’église de la Nativité du Vieux-La Prairie, le 9 décembre, à 19h30. Les fonds amassés à l’occasion de cet événement iront au financement de la distribution des paniers de Noël aux familles défavorisées de la région. Les billets sont en vente à la pharmacie Jean Coutu de la place de la Citière ou au collège Jean de la Mennais à 30$ (admission générale), 60$ (VIP) ou 75$ (section privilège).

Marie-Élaine Thibert à Delson

Finaliste à la première édition de Star Académie en 2003, Marie-Élaine Thibert offrira deux représentations de son concert de Noël dans le cadre du 100e anniversaire de la Ville de Delson, le 16 décembre, à 14h et à 19h à l’église Sainte-Thérèse. Des billets seront distribués gratuitement aux citoyens de Delson le mercredi 5 décembre au centre sportif. Un maximum de quatre billets par résidence sera accordé. Pour toute information, les gens peuvent appeler au 450-632-1050, poste 3100.