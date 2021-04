Consignes sanitaires : près de 30 constats remis en une semaine

La Régie intermunicipale de police Roussillon indique avoir remis 27 constats d’infraction pour le non-respect de consignes sanitaires sur le territoire, du 5 au 11 avril. Elle a également donné 101 avertissements en ce sens.

Du nombre, 10 constats concernaient le couvre-feu tandis que 17 ont été remis pour des rassemblements dans des résidences privées. Le corps policier a reçu 49 appels en lien avec les mesures mises en place pour enrayer la COVID-19, précise Sandra Blouin, agente aux relations médiatiques.

De plus, la police a procédé à 7 vérifications pour la Loi sur la mise en quarantaine, fait savoir Mme Blouin.

Au sujet de l’achalandage dans les parcs et espaces publics en raison du beau temps la fin de semaine dernière, elle affirme «qu’aucune opération spéciale n’a été planifiée». Néanmoins, des patrouilleurs effectuaient des surveillances accrues aux endroits pertinents.

Mis à l’amende à Bromont

Du côté de Bromont, des individus de Saint-Constant et Delson se sont fait pincés par la police alors qu’ils participaient à des rassemblements dans une résidence privée.

Selon le journal La Voix de l’Est, deux interventions ont eu lieu le 10 avril, à la même adresse. Lors de la première, à 18h55, cinq adultes de Bromont, Saint-Bruno et Saint-Constant ont écopé d’une contravention de 1 550$ chacun. Puis, vers 2h11, les policiers se sont de nouveau rendus au même endroit. À ce moment, six adultes de Weedon, Delson et Saint-Constant ont reçu un constat d’infraction du même montant.