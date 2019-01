De l’aide pour les entreprises qui veulent facilité l’accès aux personnes handicapées

Crédit photo : Depositphotos

En juin 2018, la Société d’habitation du Québec (SHQ) lançait le programme Petits établissements accessibles (PEA), dont l’objectif est de faciliter l’accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite aux établissements qui ne sont pas obligés par la loi d’avoir des équipements adaptés.

Les établissements admissibles sont ceux d’affaires (banque, cabinet dentaire, etc.), commerciaux (boutique, marché, etc.) ou de réunion (café, salle communautaire, etc.) répondant aux différents critères du programme.

Le programme accorde aux propriétaires et locataires des bâtiments une aide financière couvrant 75% du coût reconnu des travaux, jusqu’à concurrence de 15 000$, pour des travaux favorisant l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite à leur établissement.

«Pour un restaurant, par exemple, le programme PEA peut s’avérer très utile pour diversifier ou augmenter sa clientèle. Avec le vieillissement de la population, la clientèle demandera de plus en plus de pouvoir bénéficier d’établissements adaptés», précise Catherine Vernaudon, directrice de l’intégration et des partenariats à la SHQ.

Pour plus d’information, consulter la page sur le programme PEA dans le site Web de la SHQ.

(Communiqué Société d’habitation Québec)