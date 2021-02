De nouveaux masques N95 produits sur la Rive-Sud

Des milliers de masques de type N95 pourraient bientôt être produits à Longueuil, où se trouve l’usine principale de l’entreprise québécoise Artofix. Cette filiale de Duvaltex a développé un masque de type N95 récemment homologué par Santé Canada et souhaite obtenir un contrat d’approvisionnement à long terme avec le gouvernement fédéral.

À court terme, Artofix affirme qu’elle sera en mesure de répondre à la demande de masques N95 des hôpitaux du Canada en produisant près de 100 000 unités par semaine. Dans les prochains mois, la capacité de production pourra être augmentée et atteindre une production hebdomadaire de plus de 400 000 unités.

Dès le début de la pandémie de la COVID-19, Artofix, dont le siège social est à Québec, a mobilisé sa chaîne de production afin de développer un masque de type N95. L’entreprise vante le «confort hautement supérieur» de son produit qui, grâce à sa forme ergonomique, se distingue de cette façon des autres masques sur le marché. La technologie de moulage sur pression lui confère une étanchéité totale. L’équipement de protection est doté d’un joint d’étanchéité de mousse mémoire.

La certification canadienne 95PFE assure que le masque filtre au minimum 95% des particules et des aérosols présents dans l’air. Les processus industriels d’Artofix remplissent les conditions de gestion de la qualité exigées pour agir comme fournisseur

d’équipement médical

«Nous avons travaillé très fort pour offrir un masque confortable et produit à partir de matériaux majoritairement canadiens, en plus d’atteindre les plus hauts standards qui s’appliquent aux fournisseurs d’équipements médicaux, signifie le directeur général d’Artofix Jason Duval. Nous avons amené le masque de type N95 à un nouveau sommet.»

Artofix s’est illustrée lors d’un concours de la super grappe manufacturière du Canada, Ngen (Next Generation Manufacturing Canada), qui financera une portion de la première phase d’expansion des capacités de production de l’entreprise. (A.D.)