Un bon début de saison pour le pilote Kayle Robidoux

Crédit photo : Gracieuseté - Rick Young

Kayle Robidoux, pilote de Modifié 358, a débuté sa saison en force avec une victoire au Speedway Motor Cornwall, le 27 mai.

Le coureur originaire de Saint-Constant se relève des difficultés rencontrées l’année dernière et se réjouit de ce bon départ, sans trop se mettre de pression.

«On est plus modestes maintenant. On y va course par course. C’est certain que l’objectif est de gagner, mais c’est surtout pour le plaisir», affirme-t-il.

Le pilote est satisfait de ses accomplissements en carrière. Il a été vainqueur en 2007 et en 2008 à l’autodrome de Granby, a récolté quatre victoires à Drummondville au fil des ans et a terminé en 2e position à Cornwall en 2009.

Une passion familiale

L’entreprise de son père Bert transmission a permis à M. Robidoux d’évoluer dans le milieu automobile et de s’y investir à temps plein. Il raconte qu’à l’âge de 4 ans il avait une piste de karting et apprenait à conduire avec son père. Il a commencé à courser à 9 ans.

À son tour papa, le pilote de 34 ans passe le flambeau à son fils Matthew, 12 ans.

«Il conduit aussi depuis qu’il est tout petit. Mon garçon a commencé à conduire et à marcher en même temps», dit-il fièrement.

Le jeune pilote souhaite se diriger vers les courses de Nascar. M. Robidoux soutient son fils et sait qu’il a le talent pour réussir. C’est pourquoi il n’a pas encore compétitionné à Plattsburgh, puisque les courses ont lieu le samedi, au même moment que celles de son adolescent.

Granby

M. Robidoux ne fait plus les courses régulières du vendredi soir à l’autodrome de Ganby, où il a coursé de 1999 à 2017. Le coureur a été désavantagé par un règlement qui l’obligeait à ajouter 100 livres à son moteur, différent de celui des autres pilotes. Il avoue s’ennuyer de l’ambiance et des amateurs. Il sera heureux d’y retourner avec sa voiture arborant le numéro 46 pour une course, à l’occasion de l’événement série Dirtcar 358, le 10 août.