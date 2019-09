Défilé militaire ce dimanche

Un défilé militaire est prévu ce dimanche à Beauharnois dans le cadre du 150e anniversaire du 4e bataillon du Royal 22e Régiment de l’armée canadienne.

Lequel a obtenu un «Droit de cité» auprès de la municipalité.

Une cérémonie est prévue à 14h à l’Hôtel de ville situé rue Ellice. Le défilé suivra à 14h30.

Pour l’occasion, la rue Ellice sera fermée à la circulation entre le chemin St-Louis et la rue Richardson, de 14h à 14h30. La circulation y sera perturbée entre le chemin St-Louis et le local de la Légion royale canadienne, de 14 h 30 à 15 h.

Les festivités se tenaient également samedi, avec une exposition d’équipements militaires. Un spectacle du groupe de parachutistes Skyhawks a été annulé en raison de la couverture nuageuse trop basse vers 16h.

Qu’est-ce qu’un droit de cité ?

«Le droit de cité est une tradition centenaire par laquelle une ville autorise une unité militaire à défiler dans ses rues tambour battant, drapeaux flottants et baïonnettes au canon. Une fois ce droit accordé, l’unité peut l’exercer à tout moment. Il s’agit d’un honneur des plus convoités par une unité en marche. Plusieurs régiments ont reçu cet honneur au Canada, en reconnaissance de leur conduite honorable, ainsi que pour leur manifester l’affection et l’estime des citoyens. Habituellement, seule une unité qui a entretenu de longues et heureuses relations avec une ville reçoit le droit de cité», fait part la Ville sur son site internet.