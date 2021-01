Delson prête des fatbikes et des trottinettes des neiges

Si les résidents de Delson ne sortent pas jouer dehors cet hiver, ce n’est pas la faute de de leur Ville. Fatbikes, trottinettes des neiges, raquettes et tubes à glisser; celle-ci met de l’équipement gratuitement à leur disposition advenant qu’ils ne soient pas équipés pour s’amuser à l’extérieur.

C’est une employée du Service des loisirs qui a soumis l’idée à la Municipalité de louer des vélos aux pneus surdimensionnés. Ceux-ci sont fournis par l’entreprise Cyclosphère. Quatre sont disponibles pour les adultes et trois pour les enfants.

Jusqu’au 31 janvier, entre 10h et 19h, les citoyens peuvent les utiliser pendant une heure chaque fois, sous la présentation d’une preuve de résidence, au chalet du parc de la Tortue. On y offre aussi la possibilité d’emprunter des tubes, à défaut d’avoir sa luge personnelle pour descendre la butte à glisser qui y est aménagée chaque année.

Huit trottinettes des neiges (trois pour enfants et cinq pour adultes), quant à elles, se trouvent au parc Arthur-Trudeau où il est possible d’arpenter les sentiers. Elles seront disponibles jusqu’au 15 février aux mêmes heures. On y trouve aussi 12 paires de raquettes pour les enfants et les adultes, afin de marcher dans le parc, ainsi que dans celui du Centenaire, situé à proximité. Les raquettes peuvent être louées entre 10h et 15h.

Plus à venir

Questionnée à savoir s’il y aura d’autres initiatives du genre, la Ville a répondu par la positive. Le Service des loisirs devrait annoncer sous peu d’autres activités virtuelles et à l’extérieur, dit-on.

Quant aux coûts assumés ou au budget anticipé par la Municipalité pour rendre les équipements disponibles aux citoyens, le Journal attend la réponse.

Concours de bonhommes de neige

De plus, la Municipalité a lancé un concours de bonhommes de neige. Du 18 janvier au 5 février, les familles de Delson sont invitées à publier une photo de leur réalisation sur la page Facebook de la Ville. Quatre tirages au sort auront lieu pour remettre des chèques-cadeaux de 50$ dans un commerce de Delson au choix des gagnants.