Des tasses qui se fissurent ou se brisent lorsqu’on verse du liquide chaud

Santé Canada procède au rappel des tasses de marque Nevaeh White de Fitz and Floyd parce que celles-ci peuvent se fissurer ou se briser lorsque du liquide chaud y est versé, ce qui présente un risque de brûlures et de lacérations. On doit immédiatement cesser de les utiliser et communiquer avec Lifetime Brands pour obtenir gratuitement une autre tasse.

Les tasses sont vendues individuellement et portent les CUP 742414338057 et 742414391175. Elles font partie d’un service de vaisselle de quatre pièces portant le CUP 742414375946. Les CUP figurent sur une étiquette collée sous chaque tasse.

Les produits rappelés, fabriqués en Chine, ont été vendus dans des magasins Bed Bath & Beyond et en ligne au bedbathandbeyond.ca de janvier 2009 à avril 2019.

Pour en savoir davantage, on peut communiquer avec Lifetime Brands au numéro sans frais 1-888 561-2269, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h (heure de l’Est), envoyer un courriel ou consulter le site Web de l’entreprise (en anglais seulement), puis cliquer sur le rappel en haut de la page.