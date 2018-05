Échos du conseil de La Prairie

Crédit photo : Le Reflet – Archives

Exit les sacs de plastique

La Ville de La Prairie a présenté, lors de sa séance du 7 mai, un avis de motion pour bannir les sacs de plastique de son territoire à compter du 1er janvier 2019. La Municipalité fait partie des 10 villes de la MRC de Roussillon qui interdiront la distribution de sacs d’emplettes composés de plastique conventionnel, oxodégradable, biodégradable ou compostable. Une campagne d’information destinée aux citoyens appelée Je fais ma part, a été lancée.

Protection des eaux

La Prairie se joint à d’autres Municipalités, dont Sorel-Tracy, afin d’entreprendre des démarches juridiques contre le ministère de l’Environnement du Québec. La Ville veut obtenir une dérogation au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection qu’elle juge insuffisant. La Prairie souhaite que sa propre réglementation ait préséance pour se prémunir de tous projets de recherche, de production et de stockage et de transport des hydrocarbures sur son territoire. Le but est d’accroître la distance entre les éventuelles installations des sociétés gazières et pétrolières et les sources d’eau potable. Environ 318 Villes ont formulé la même demande à Québec.

Aide financière à un athlète

Emma Audet a reçu une aide financière de 100$. Ce montant servira à couvrir les frais de sa participation aux Championnats mondiaux de cheerleading qui avaient lieu à Orlando, en Floride, du 27 avril au 2 mai.

Compteurs d’eau

Un avis de motion a été présenté afin de rendre obligatoire l’installation de compteurs d’eau pour tout nouvel immeuble résidentiel qui sera construit. Celui-ci doit être adopté lors d’une prochaine séance du conseil. Les anciennes constructions résidentielles ne sont pas visées. «S’il y a des rénovations, ça ne s’applique pas. On sait que dans l’industriel et le commercial, ils [les compteurs d’eau] sont déjà en place», a déclaré le maire Donat Serres. Si les compteurs d’eau doivent être approuvés par la Ville et payés par les propriétaires, ils demeurent toutefois la propriété de la Municipalité.

Décontamination dans le Vieux-La Prairie

La Ville a demandé une aide financière du ministère de l’Environnement via le programme Climatsol-plus pour procéder à la décontamination du sol du secteur Rose & Laflamme. L’endroit est enclavé dans l’arrondissement historique du Vieux-La Prairie et a connu diverses activités artisanales et industrielles. Ce lieu doit faire obligatoirement l’objet de décontamination et de fouilles archéologiques avant d’y entreprendre toute construction et/ou aménagement. Selon la Ville, ces procédures se chiffrent en millions de dollars, ce qui freine tout investissement. «On demande au député de La Prairie de nous aider [Richard Merlini]. On essaie d’asseoir à la même table le ministère de l’Environnement et celui de la Culture pour avoir des subventions», a souligné le maire.