Les échos du conseil de Saint-Constant

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Resurfaçage des rangs Saint-François-Xavier et Saint-Pierre Nord

Des travaux de resurfaçage et de pavage de la chaussée seront effectués par le plus bas soumissionnaire retenu, soit Eurovia Québec construction, au coût de 845 530$.

Réfection du parc Montreuil

Ajout de structure de jeux, de mobilier urbain, aménagement paysager, remplacement des unités d’éclairage et mise en place d’imprimés au sol; le parc Montreuil fera peau neuve. Le contrat pour la fourniture et l’installation de modules de jeux pour les lots 1 et 3 a été octroyé à Tessier Récréo-Parc pour 70 616$. Un contrat pour les mêmes services a été octroyé à Astmosphare inc. pour le lot 2, au coût de 66 625$. «L’an dernier, ce parc a dû être fermé parce qu’il n’était plus assurable, a fait savoir le maire Jean-Claude Boyer. On voulait donc en profiter pour revoir sa signature et celle de nos autres parcs qui ont tous besoin d’amour.»

Véhicule des Travaux publics déclaré perte totale

Le Dodge Ram 2011 qui a été embouti par un automobiliste s’étant endormi au volant le 17 janvier, au coin des rues Sainte-Catherine et Monchamp, a été déclaré perte totale et remis aux assurances. Les employés des Travaux publics effectuaient un changement de panneau quand est survenu l’impact, avait affirmé la directrice des communications de Saint-Constant, Manon Mainville, après l’incident.

Encan public de la Ville

La municipalité tiendra un encan public pour se départir d’équipements qui ne lui sont plus utiles, le samedi 12 mai.

Ajout de signalisation routière

À la suite de l’accident mortel qui a eu lieu sur la rue Rabelais en 2017, les élus ont statué qu’il est «prioritaire» d’ajouter des bollards à l’entrée et à la sortie de cette rue pour réduire la vitesse. Des panneaux de signalisation seront aussi installés sur d’autres artères en lien avec le stationnement et la sécurité routière.

Régie d’incendie à quatre

Quand le maire a évoqué le scénario d’une régie d’incendie à sept villes lors de la séance du 9 janvier, les villes interrogées se disaient ouvertes à discuter des bénéfices possibles. Or, il semblerait que La Prairie, qui partage un service d’incendie avec Saint-Philippe et Saint-Mathieu, a depuis fermé la porte. Les discussions se poursuivraient donc avec Candiac et Delson pour voir s’il y a toujours de l’intérêt. «Les échéanciers seront établis en fonction de deux scénarios; celui d’une régie à deux (Saint-Constant et Sainte-Catherine) ou d’une régie à quatre», a indiqué M. Boyer le 9 avril.

90 000 $ pour la phase 2 du lac des Fées

Saint-Constant a octroyé à Perro Éditeur la somme de 70 709$ pour la réalisation de la phase 1 de la mise en valeur du lac des Fées, en octobre 2016. Le 9 avril, la Ville a octroyé un second contrat à l’entreprise pour la phase 2 du projet, soit l’expérience de réalité virtuelle, pour la somme de 90 000$.

Grâce à cet outil, les personnes munies de lunettes pourront voir de quelle façon les fées évoluent. Cette expérience pourra être offerte directement par le biais d’applications de partage et s’ajouter au contenu de différentes expositions mondiales de réalité virtuelle déjà accessibles.