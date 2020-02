Échos du conseil de La Prairie : 7,7 M $ pour différents travaux

Voici les échos du conseil de La Prairie du 3 février.

2 M $ pour la réfection de rues

Les élus ont déposé, le 3 février, un projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 2 M$ pour la réfection de diverses rues, soit le boul. Pompidou, l’avenue De La Mennais ainsi que les rues Jacinthe, des Tulipes et Salaberry. La réfection annuelle des trottoirs et des bordures de trottoirs est également prévue. La somme est empruntée sur une période de 15 ans.

7,7 M $ pour différents travaux

Un projet de règlement pour un emprunt de 7,7 M$ pour différents travaux a été déposé le 3 février. De ce montant, 3,3 M$ serviront à la reconstruction complète du poste de pompage Clairière IV et 2,8 M$ pour la réfection de la rue des Alizés. Les honoraires professionnels sont aussi inclus.