Un enseignant de musique à la retraite compose et produit un album de berceuses

Crédit photo : Gracieuseté

Richard Carrière a œuvré plus de 40 ans dans le milieu de l’éducation, notamment comme enseignant en musique. Désormais à la retraite et grand-père, le Campivallensien a décidé de laisser aller sa créativité. Convaincu de l’importance de la musique auprès des tout-petits, il a composé et produit l’album Berceuses douces berceuses.

«Plusieurs études démontrent que dès la grossesse, les enfants ont des réactions au son de la musique, indique le clarinettiste de formation. Ils peuvent même discerner une mélodie entendue in utero à la naissance. Selon des observations faites auprès des prématurés, il a été démontré qu’à partir du septième mois, le bébé reconnaît la voix de sa maman et sa langue maternelle.»

Comme auteur-compositeur, M. Carrière publié trois ouvrages de répertoire. Mais à la retraite de l’enseignement depuis trois ans, il caressait le désir de revenir à la musique, pour laisser parler sa créativité et sa sensibilité.

L’album comprend onze compositions de Richard Carrière ainsi que trois pots-pourris de berceuses traditionnelles. Des chansons avec une portée éducative qui évoquent des expériences de vie en lien avec la naissance d’un bébé. Le compositeur avait le souci d’offrir des berceuses actuelles et signifiantes.

Il concerne toutes personnes, parents ou grands-parents, mais également intervenants auprès de jeunes enfants âgés entre 0 et 3 ans.

Berceuses douces berceuses est un album double. Il comprend une version chantée par Hélène Vachon. Celle-ci à fait entendre sa voix dans les versions françaises des films de Walt Disney ou de Warner Bros., dans des téléséries, films ou publicités ainsi qu’avec des big bands de Montréal. «L’alliance de la douceur dans la musique et de la tendresse dans les paroles trouve tout son sens à l’écoute de la voix exceptionnelle d’Hélène Vachon», souligne M. Carrière.

Une autre, instrumentale, permet de chanter les paroles et d’y insérer le prénom de son bébé plutôt que celui choisi par le compositeur. La musique apaisante contribue également au sommeil des bébés.

Vente en ligne

Comme la commercialisation de la musique a beaucoup évolué, M. Carrière a plutôt opté pour mettre l’album en vente en ligne. «À moins d’être un artiste connu comme Daniel Bélanger, il est difficile de vendre des disques, soutient-il. Mais sur Facebook, j’ai trouvé plusieurs groupes de jeunes mamans ou de services de garde. J’ai aussi des contacts dans des centres de petite enfance ou avec des enseignants de musique. Je frôle le 5 millions d’inscriptions que ce soit en Belgique, en Afrique ou ailleurs dans la francophonie. »

Le site www.rcmusi.com permet d’obtenir plus d’informations sur le projet et d’écouter des extraits à partir de montages audiovisuels.