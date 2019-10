exo réaménage et corrige une partie du stationnement incitatif à La Prairie

Exo laisse savoir que des travaux seront réalisés dans la partie la plus ancienne du stationnement incitatif à La Prairie, du 7 octobre au 15 novembre, de 7h à 18h.

Un bâtiment de service muni de toilettes autonettoyantes sera installé. Exo souhaite également préparer les conduits en vue du remplacement des lampadaires et des caméras, prévu en 2020, ainsi que d’apporter des correctifs au réseau de drainage du stationnement, indique Exo.

Les travaux incluent l’installation et le branchement au réseau électrique et sanitaire d’un bâtiment de service préfabriqué, l’excavation et installation de conduites électriques, l’excavation et l’installation d’un système de correction du drainage.

Une pause sera prise durant la fin de semaine de l’Action de grâce. Exo précise que si la situation l’exige, les travaux pourront se poursuivre au-delà de l’heure prévue, voire, le samedi et le dimanche. Bien que tout soit mis en place pour minimiser l’impact de ces travaux sur la qualité de vie des riverains résidant sur l’avenue du Golf, certaines nuisances sont appréhendées.