Fermetures majeures dans le corridor de l’autoroute 15 en fin de semaine

Des entraves majeures seront mises en place dans le corridor de l’autoroute 15 durant la fin de semaine du 8 novembre, dont la fermeture du pont Samuel-De Champlain en direction de la Rive-Sud. Ces entraves sont requises afin de poursuivre la construction des nouvelles infrastructures dans les secteurs de l’échangeur Turcot et du nouveau pont.

Ainsi, l’A-15 en direction nord sera fermée de vendredi 23h59 à lundi 5h, entre la sortie 58 – Autoroute 10 ouest/Montréal (centre-ville) et l’entrée en provenance de l’île des Sœurs ainsi qu’entre la sortie 62 – Boul. De La Vérendrye / Av. de l’Église et l’échangeur Turcot. Ces entraves entraîneront également la fermeture de la bretelle de l’échangeur Turcot menant de l’A-15 en direction nord à l’A-20 en direction ouest et de la bretelle de l’échangeur Turcot menant de l’A-20 en direction est à l’A-15 en direction nord.

Toujours de vendredi 23h59 à lundi 5h, l’A-15 en direction sud/A-10 en direction est sera fermée entre l’échangeur Turcot et l’entrée en provenance du boul. Taschereau (R-134) à Brossard, incluant le pont Samuel-De Champlain, entraînant également la fermeture de la bretelle de l’échangeur Turcot menant de l’A-20 en direction est à l’A-15 en direction sud; des entrées de l’île des Sœurs pour l’A-15 en direction sud (une voie demeurera ouverte via l’entrée en provenance du boul. Gaétan-Laberge afin d’accéder à l’île des Sœurs); et de l’A-10 (Bonaventure) en direction est à partir de la sortie 2 – Port de Montréal/Av. Pierre-Dupuy.

À Montréal, ces travaux nécessiteront la fermeture de la rue Saint-Jacques entre la rue De Courcelle et le boul. Décarie; de la rue Saint-Patrick en direction ouest entre l’avenue de l’Église et la rue Cabot; et de la piste du canal de Lachine du côté de la rue Saint-Patrick (côté sud), de vendredi 22h à lundi 5h.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être reportés.

Pour plus de détails sur le projet Turcot et ses chantiers, consultez la section Travaux en cours du site Web Turcot.

(Source: Ministère des Transports)