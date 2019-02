Fiabilité : Toyota domine toujours selon J.D. Power

Article par Frédéric Mercier

Dans son étude annuelle de la fiabilité de l’industrie automobile, la firme américaine J.D. Power a une fois de plus encensé les produits Toyota.

Pour une huitième année consécutive, Toyota et sa marque de luxe Lexus se retrouvent parmi le Top 3 des constructeurs les moins problématiques.

Pour en venir à ces résultats, J.D. Power a recensé les problèmes répertoriés sur des véhicules de trois ans (année-modèle 2016) sur une période de 12 mois. À noter que ces problèmes peuvent être de tout ordre, allant d’un sérieux bris de moteur à un défaut très mineur.

Avec une moyenne de 106 problèmes par 100 véhicules (PP100), c’est Lexus qui trône au sommet de cette édition 2019 du palmarès.

Toyota arrive en deuxième position avec 108 PP100, à égalité avec le prestigieux constructeur allemand Porsche. J.D. Power a d’ailleurs souligné que parmi tous les modèles analysés, c’est la Porsche 911 qui s’est avérée la moins problématique.

Étonnamment, Lexus et Toyota sont les deux seules marques japonaises à avoir leur place parmi les 10 plus fiables de l’étude de J.D. Power. Subaru (136 PP100), Nissan (137 PP100) et Honda (146 PP100) se retrouvent en milieu de peloton, alors que la moyenne de l’industrie s’élève à 136 PP100.

Résultats mitigés pour les Américains

Chez General Motors, Chevrolet et Buick se sont démarquées en s’emparant respectivement du quatrième et du cinquième rang du palmarès. Toutefois, à l’autre bout du spectre, GMC et Cadillac font plutôt partie des 10 marques les plus problématiques, aux côtés de constructeurs à la réputation peu enviable comme Fiat, Volvo et Land Rover.

À la surprise générale, Mini,BMW et Audi se sont aussi taillées une place dans le haut du classement, dont le Top 10 est complété par les Coréennes Hyundai et Kia.

Sous une note plus globale, J.D. Power souligne avoir constaté une baisse de 4% des problèmes répertoriés par rapport à son étude de l’année dernière.

À noter que le constructeur américain Tesla ne fait pas partie de l’étude en raison d’un échantillon insuffisant.

Le palmarès 2019 de J.D. Power

1. Lexus: 106 problèmes par 100 véhicule

2. Porsche: 108

3. Toyota: 108

4. Chevrolet: 115

5. Buick: 118

6. Mini: 119

7. BMW: 122

8. Audi: 124

9. Hyundai: 124

10. Kia: 126

11. Infiniti: 128

12. Volkswagen: 131

13. Mercedes-Benz: 134

14. Subaru: 136

15. Nissan: 137

16. Chrysler: 146

17. Ford: 146

18. Honda: 146

19. Lincoln: 147

20. Mitsubishi: 158

21. Mazda: 159

22. GMC: 161

23. Cadillac: 166

24. Jeep: 167

25. Jaguar: 168

26. Acura: 171

27. Ram: 171

28. Dodge: 178

29. Volvo: 204

30. Land Rover: 221

31. Fiat: 249