Frédérique Turgeon sacrée vice-championne du monde en slalom para-alpin

Crédit photo : Gracieuseté - Dave Holland/Comité paralympique canadien

La Candiacoise Frédérique Turgeon a terminé au 2e rang de l’épreuve de slalom debout aux Mondiaux de ski para-alpin en Slovénie, le jeudi 24 janvier. Cette médaille d’argent lui confère ainsi le titre de vice-championne du monde.

En entrevue avec Sportcom après sa course, l’athlète handicapée à la jambe droite n’a pas caché sa fierté.

«Aucun mot ne peut décrire le sentiment que ce titre-là me procure. Je n’en reviens pas! C’est trop beau pour être vrai», a-t-elle dit.

L’athlète de 19 ans a cumulé un temps de 2 minutes et 2 secondes, soit une seconde devant la 3e place. Elle a indiqué s’être sentie très nerveuse avant le début de l’épreuve, étant donné qu’elle l’a remportée lors de la Coupe du monde de ski para-alpin en Croatie, une semaine avant.

«Ce matin, je ressentais énormément de pression. Je savais que j’étais capable d’atteindre le podium et beaucoup de gens me le rappelaient aussi, a-t-elle affirmé à Sportcom.

Frédérique Turgeon est en deuil de son père, décédé il y a un mois subitement d’une crise cardiaque, a-t-on appris dans La Presse.

«Cette course était la plus importante pour moi. Le slalom, c’était la discipline préférée de mon père et je voulais désespérément remporter un titre en son honneur. Évidemment, j’étais plus nerveuse, mais j’ai vraiment bien géré mes émotions», a-t-elle expliqué.

La skieuse para-alpin participera aux épreuves de descente, du super-combiné et du super-G dans les prochains jours.