Golf de Candiac: «Ça va rester zoné récréatif» si c’est le souhait de la population, dit le maire Dyotte

La Ville de Candiac n’a pas l’intention de modifier le règlement de zonage pour permettre la construction d’habitations sur le terrain du Club de golf Candiac, et ce, même si l’acheteur et promoteur immobilier Maryo Lamothe s’engage à faire une «large place aux espaces verts».

Joint après que le Groupe Maison Candiac ait annoncé qu’il a acquis le terrain de golf, le 3 septembre, le maire Normand Dyotte a réitéré les propos qu’il tient depuis des mois, voire des années.

«Le conseil de ville s’est positionné largement sur la question et on a toujours dit, et je répète, que c’est un endroit zoné récréatif et que ça va rester zoné récréatif parce que c’est ce que les citoyens nous demandent et qu’on les écoute», a martelé M. Dyotte.

Pour lui, aucun compromis n’est possible.

«On ne veut rien voir ni savoir du projet tant que ça ne vient pas des citoyens», a-t-il ajouté.

Pour le moment, il est donc hors de question que la Ville discute directement d’un possible développement immobilier avec le Groupe Maison Candiac. Si le promoteur veut aller de l’avant, il devra obligatoirement convaincre la population.

À ce sujet, le maire dit prêter une oreille attentive au Regroupement des résidents de Candiac (RCC), formé de propriétaires voisins du terrain, qui est fermement opposé à tout développement domiciliaire sur le 18 trous.

Ce sont «nos partenaires d’échange», a rapporté M. Dyotte.

Quant à la transaction entre les propriétaires du club de golf et le promoteur, le maire a rappelé que c’est une «transaction privée» sur laquelle la Ville n’a aucun contrôle.

«On savait que le terrain était à vendre et c’est pourquoi on s’est positionné en réponse aux citoyens», a mentionné M. Dyotte.

Réaction à venir du RCC

Joint à son tour, le RCC a expliqué que ses membres veulent se réunir avant de se prononcer publiquement. Ils devraient se voir d’ici quelques jours.