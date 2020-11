Héritage Saint-Bernard tend la main pour la nature

Héritage Saint-Bernard tient sa campagne de financement automnale sur internet cette année. Grande alliée de l’organisme et habituée de l’île Saint-Bernard, Sophie Thibault soutient à nouveau sa quête de dons.

« En cette période de pandémie, on constate l’importance des espaces verts et des bienfaits qu’ils procurent sur le plan de la santé mentale ou physique. Une courte randonnée en forêt a un effet immédiat sur notre sentiment de bien-être intérieur! J’invite les gens à soutenir Héritage Saint-Bernard généreusement », exprime la chef d’antenne à TVA/LCN dans un communiqué.

Les territoires protégés et gérés par Héritage Saint-Bernard n’ont jamais été aussi populaires depuis leur réouverture en juin. « C’est essentiel de conserver des espaces verts pour leurs bienfaits sur l’environnement, mais aussi au bénéfice de la population », fait valoir Luc L’Écuyer, directeur général d’Héritage Saint-Bernard. « L’achalandage au refuge faunique Marguerite-D’Youville a connu une augmentation de 15 % par rapport à 2019, et ce, malgré les deux mois et demi de fermeture complète au printemps », souligne-t-il.

La campagne de financement présentée par Gravité Média, propriétaire du journal Le Reflet, se tient au www.ilesaintbernard.com jusqu’au 11 décembre. Il est aussi possible de verser un don en personne au Pavillon de l’île.

« Toute contribution est d’une grande valeur et sera réinvestie dans la protection des milieux naturels », assure Héritage Saint-Bernard.

L’objectif est de 10 000 $.

Précieux partenaires

Habituellement, Héritage Saint-Bernard organise une soirée bénéfice en novembre, qui rassemble des dizaines de convives, pour amasser des fonds pour soutenir sa mission. La COVID-19 a changé la donne. L’organisme salue « la contribution de précieux partenaires pour cette campagne de financement revisitée : Gravité Média, Desjardins et la Ville de Châteauguay ».

Mission

Fondé en 1987, Héritage Saint-Bernard est un organisme sans but lucratif qui a comme mission première la protection et la gestion des milieux naturels châteauguois que sont l’île Saint-Bernard, le Territoire du ruisseau Saint-Jean et le Centre écologique Fernand-Seguin. Au fil des ans, il a mis sur pied une foule d’activités écotouristiques et éducatives. L’organisme emploie une cinquantaine de personnes.