Huit activités à faire aux Journées de la culture à Sainte-Catherine

La Ville de Sainte-Catherine dévoile sa programmation gratuite en vue des Journées de culture qui se tiendront du vendredi 25 septembre au dimanche 25 octobre. Cette année, l’événement se tient sur un mois plutôt qu’une fin de semaine.

Samedis en musique : Myriam Reid

La harpiste Myriam Reid proposera de la musique d’ambiance aux visiteurs de la bibliothèque. La prestation ne prendra pas la forme d’un spectacle, il n’y aura donc pas de places assises.

Date | Samedi 3 octobre, 13 h à 14 h 30

Lieu | Bibliothèque de Sainte-Catherine

Inscription obligatoire. Ouvert à tous.

Impro-Audio

Manipulations faites à l’aide de contrôleurs et d’un clavier afin d’explorer la création sonore par ordinateur de façon intuitive et accessible.

Date | Samedi 10 octobre, périodes de 20 minutes par famille, entre 13 h 30 et 15 h 30

Lieu | Centre municipal Aimé-Guérin

Inscription obligatoire. Réservé aux détenteurs de la carte du citoyen ou du voisin.

Dessin manga

Les participants apprendront à maîtriser ce style de dessin issu de la culture asiatique.

Âge | 9 à 14 ans

Date | Samedi 17 octobre, 13 h 30 à 15 h 30

Lieu | Centre municipal Aimé-Guérin

Inscription obligatoire. Réservé aux détenteurs de la carte du citoyen ou du voisin.

Heure du conte

Âge | 3 à 6 ans

Date | mercredi 7 octobre, 18 h 30 à 19

Lieu | Centre municipal Aimé-Guérin

Inscription obligatoire. Réservé aux détenteurs de la carte du citoyen ou du voisin.

Bébé contes

Âge | 0 à 2 ans

Date | Mercredi 14 octobre, 18 h 30 à 19 h

Lieu | Centre municipal Aimé-Guérin

Inscription obligatoire. Réservé aux détenteurs de la carte du citoyen ou du voisin.

Exposition historique

Parcours de textes et de photos pour découvrir la vie des pionniers de la municipalité.

Lieu | Parc Optimiste

Exposition du livre de coloriages de Rapide

Le nouveau livre de coloriage de la mascotte Rapide est le fruit d’une médiation culturelle entre l’artiste Watt (Mathieu Lemond) et les élèves de deux classes de français en adaptation scolaire de l’école secondaire Les Timoniers.

Lieu | Espace vert des Saules, sur la place du Séminaire

Exposition et documentaire : Collectif à la rencontre des voisines

Marie-Ange Brassard, Line Desrochers, Sonia Laurin et Louise Page sont quatre femmes artistes aux démarches différentes et provenant de villes voisines (Beauharnois, Mercier, Saint-Isidore et Sainte-Martine). Quelques-unes de leurs œuvres, fruits de techniques artistiques variées, sont réunies pour cette exposition.

Leur démarche artistique et leurs projets communs seront aussi présentés lors de la projection du documentaire Les voisines messagères, réalisé par André Desrochers, et sélectionné pour le prestigieux Festival international du film sur l’art en 2019.

Lieu | Centre municipal Aimé-Guérin

Exposition | 25 septembre au 23 novembre

Entrée libre

Projection du documentaire | Vendredi 25 septembre, 19 h à 21 h

Réservation obligatoire. Ouvert à tous.

(Source: Ville de Sainte-Catherine)

