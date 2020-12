Interdiction de rassemblements à Noël : Dre Julie Loslier appelle à la solidarité et la créativité

L’annonce de François Legault de ne pas permettre de rassemblements à Noël a jeté une douche froide hier après-midi. Dre Julie Loslier, directrice de la santé publique de la Montérégie, a invité la population à se montrer solidaire.

Elle a dit comprendre la déception et le fait que des gens soient fâchés en lien avec l’annonce du 3 décembre.

«Il ne faut pas voir la question des rassemblements de Noël comme une permission qui vous est donnée ou enlevée, a-t-elle indiqué dans sa plus récente vidéo. On est tous dans le même bateau dans cette situation là. On peut choisir de la regarder avec ressentiment ou confronter les décisions. Ou se mettre en mode solidarité et créativité pour tenter de trouver des manières différentes de passer ce temps des Fêtes. »

La Direction de la santé publique se proposait de partager des options recueillies auprès des citoyens pour fêter Noël en temps de pandémie.

Dre Loslier a aussi répondu à ceux qui crient à l’injustice alors que les magasins, parfois bondés, demeurent ouverts.

«C’est une question de risque de transmission, a-t-elle expliqué. On sait que quand on croise quelqu’un quelques secondes et que l’on porte un couvre-visage, les risques de transmissions sont très, très faibles. Les éclosions, la transmission active, se font beaucoup plus quand il y a plusieurs personnes rassemblées dans un même lieu où on sait que l’on va rester longtemps, parler fort, éventuellement se rapprocher et baisser la garde. Ce sont des conditions qui sont probables dans une soirée de Noël. »

Elle ajoute que la transmission dans les milieux de travail surviennent davantage entre employés dans les aires communes que lors d’échanges avec des clients.