Des joueurs de hockey s’unissent pour aider

Une quarantaine de joueurs de hockey de la Ligue des bons amis (LDBA) sont à l’origine d’un tournoi de golf organisé annuellement depuis 8 ans afin d’aider des gens atteints d’un handicap.

La ligue existe depuis 1977. Sa Fondation a vu le jour en avril 2010 après un accident de hockey. Michel Campeau, un des joueurs, est devenu paraplégique après une chute sur la glace.

«Les gars se sont tous mobilisés en donnant de leur temps et de leur énergie pour adapter la maison qu’il s’est acheté», se souvient Luc Brault, un des cinq directeurs de la LDBA.

Chaque joueur a mis la main à la pâte selon son métier. Un contracteur a pris le contrôle des travaux, soutenu de coéquipiers pour les portes et fenêtres, la toiture et l’électricité, entre autres.

«On doit avoir mis au moins 200 000$ sur la maison, raconte Louis Arsenault, l’un des fondateurs de la LDBA. Puis, Chantal Lacroix nous est venue en aide pour plein d’autres éléments dans le cadre de l’émission Donnez au suivant.»

M. Arsenault a ensuite décidé d’organiser un premier tournoi de golf, afin d’amasser encore plus pour M. Campeau, où plus de 300 golfeurs étaient présents.

«Les joueurs de hockey ont une image de <@Ri>tough<@$p>, mais lorsqu’on donne pour des causes, nous sommes de gros bébés et nous sommes toujours vraiment touchés.» -Luc Brault

D’une cause à plusieurs par année

Manon Lefevbre, comptable et membre du comité de la Fondation de la Ligue des bons amis, indique que dès le premier tournoi de golf, l’équipe savait que l’événement deviendrait annuel.

«Je me suis embarqué là-dedans en me disant que c’était pour un bon 10 ans. C’était le but d’en aider d’autres après Michel», dit M. Arsenault.

La Fondation de la LDBA aide au moins cinq personnes par année, sélectionnées par le comité.

«Quand aide une personne, on aide aussi son entourage au complet», soutient Benoît Auger, membre de la LDBA depuis six ans et du comité de la fondation depuis deux ans.

«On prend toujours des gens autour de nous et on ne donne pas d’argent, on achète quelque chose de concret pour faire une vraie différence», précise Mme Lefebvre.

La résidente de Saint-Constant cite en exemple Kevin Gagné-Beauchamp, un Constantin qui jouait au hockey dans l’équipe de son fils, entraînée par son mari. Atteint de la maladie de neuropathie optique de Leber, il a perdu près de 20% de sa vision à 17 ans. La Fondation de la LDBA lui a d’abord offert une télévision et des lunettes adaptées. Cette année, il a reçu un ordinateur portable répondant à ses besoins qui lui permettra de retourner à l’école.

La dernière édition du tournoi de golf de la Fondation de la LDBA, qui avait lieu au Club de golf Bellevue à Léry, le 18 août, a accueilli 288 golfeurs et presque 350 personnes au souper. Les billets étaient tous vendus au mois de juin. Un montant total de 40 000$ a été amassé.

Une ligue de garage qui perdure

La Ligue des bons amis a été fondée en 1977 par Jean et Louis Arsenault, de Saint-Constant. Une grande partie des joueurs et du comité se trouvent sur la Rive-Sud. M. Arsenault se dit fier de voir que les membres ont toujours le même esprit de famille qu’il y a 42 ans.

«La mentalité des joueurs est restée la même. C’est rare qu’une ligue de garage dure aussi longtemps, elle n’existerait plus si c’était différent», confie-t-il.

Les 44 joueurs jouent tous les dimanches soir, à l’aréna Martin Lapointe à Ville Saint-Pierre.