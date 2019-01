Kia Forte5 2020 : dévoilement nord-américain à Montréal

Article par Michel Deslauriers

Après avoir lancé la berline Kia Forte 2019, le constructeur coréen vient de lever le voile sur la variante cinq portes Forte5 lors d’un événement privé à Montréal. Une décision intéressante, puisqu’on effectue rarement des dévoilements majeurs de nouvelles voitures au Canada.

En fait, ce n’est pas si bizarre après tout. La province de Québec est un marché très important pour Kia Canada – et pour des voitures à hayon en particulier – alors le lancement de la Forte5 chez nous tout à fait logique. De toute façon, elle ne sera pas offerte aux États-Unis. Elle concurrencera une fois de plus la Honda Civic, la Hyundai Elantra GT, la Mazda3 Sport, la Toyota Corolla et la Volkswagen Golf.

Esthétiquement, la berline et le hatchback sont très similaires, et reposent sur le même empattement de 2 700 millimètres. Par contre, la Forte5 est plus courte de 130 mm que la berline, mais ses vitres latérales arrière sont plus grosses pour mieux s’intégrer à la ligne de toit allongée. De plus, la cinq-portes profitera de série de l’ensemble décor GT Line de Kia qui comprend des garnitures noir reluisant, des insertions rouges dans la grille de calandre, des jantes en alliage avec des moyeux ornés de rouge et un diffuseur de pare-chocs arrière. Bref, la Kia Forte5 2020 arborera un look plus dynamique que la berline.

Les niveaux de finition n’ont pas encore été élaborés, mais les déclinaisons de base seront équipées du quatre cylindres de 2,0 litres à cycle Atkinson que l’on retrouve déjà dans la berline Forte. Il développe 147 chevaux et un couple de 132 livres-pied, jumelé à une boîte automatique à variation continue, ou ce que Kia appelle IVT pour Intelligent Variable Transmission.

La version haut de gamme, qui se nommera probablement SX, disposera du quatre cylindres turbocompressé de 1,6 litre du constructeur, qui déballe 201 chevaux et un couple de 195 livres-pied, géré par une boîte automatisée à sept rapports avec double embrayage. Une boîte manuelle pourrait être également disponible, mais elle n’a pas encore été confirmée. On pourra distinguer la voiture à moteur turbo par ses deux embouts d’échappement.

Au lieu de la suspension arrière à barre de torsion équipant la berline, la Forte5 recevra un ensemble multibras, qui devrait rehausser la dynamique de conduite. Les distinctions dans l’habitacle avec la berline se limitent à volant à base aplatie, des sièges sport, des pédales en alliage et des garnitures d’apparence plus sportive.

À l’instar de la berline, les acheteurs pourront équiper la Forte5 de caractéristiques telles que des phares à DEL, un toit ouvrant, des sièges avant chauffants et ventilés, des sièges arrière chauffants, un volant chauffant, une sellerie en similicuir, un écran tactile de huit pouces avec navigation, une chaîne audio Harman/Kardon, une clé intelligente et une panoplie de bidules de sécurité avancée.

La Kia Forte5 2020 sera en vente l’automne prochain – il n’y aura pas de Forte5 pour le millésime 2019 – et sera à l’affiche au Salon international de l’auto de Montréal, aux côtés des Kia Soul et Soul EV 2020 ainsi que du Kia Niro EV 2019. Les prix et les déclinaisons seront annoncés à une date ultérieure.