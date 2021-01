Kim St-Pierre commentera le hockey à RDS

La gardienne de but originaire de Châteauguay, Kim St-Pierre, s’est jointe à l’équipe d’experts de l’émission HOCKEY 360 diffusée à RDS. Elle sera en ondes dès ce lundi soir pour partager ses opinions et sa vision du hockey, a annoncé la chaîne de télévision sportive.

«Kim est la première gardienne de but de l’histoire intronisée au Temple de la renommée du hockey et nous sommes très fiers qu’elle ait accepté de se joindre à l’équipe d’experts de RDS, a déclaré Charles Perreault, vice-président, Nouvelles, RDS par voie de communiqué. Ses connaissances à propos du hockey, son impressionnant bagage d’expérience et sa personnalité attachante font d’elle un ajout parfait au groupe déjà en place à RDS.»

Ce groupe d’experts compte plusieurs anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey dont Bruno Gervais, Benoit Brunet et Guy Carbonneau. Kim St-Pierre sera la deuxième femme à joindre le panel de l’émission.

Celle qui a commencé à jouer au hockey à Châteauguay quand elle était enfant est emballée par ce nouveau défi. « Je suis très heureuse de me joindre officiellement à l’équipe de RDS, commente Kim St-Pierre. RDS m’a permis de faire la promotion de mon sport depuis plus de 20 ans et j’ai hâte de profiter de cette nouvelle opportunité pour partager ma passion du hockey avec les amateurs, qui m’ont supportée tout au long de ma carrière. »

Triple médaillée d’or

La hockeyeuse compte trois médailles d’or olympiques avec l’équipe canadienne. Elle avait gagné le tournoi olympique de Salt Lake City en 2002, de Turin en 2006 et de Vancouver en 2010.

En juin 2020, elle est devenue la première gardienne de but intronisée au Temple de la renommée du hockey. En raison de la pandémie, la cérémonie a été repoussée à une date ultérieure. Mme St-Pierre a aussi été intronisée au Temple de la renommée olympique canadien et au Panthéon des sports du Québec .

Une glace porte son nom au centre Multisport de Châteauguay.