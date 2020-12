La bibliothèque Léo-Lecavalier se refait une beauté virtuelle

La bibliothèque Léo-Lecavalier à La Prairie change de look; la Ville a présenté sa nouvelle identité visuelle et son nouveau site Web, le 7 décembre.

Axée sur l’appellation Léo, la signature visuelle se veut «légère et amicale, indique la Ville via communiqué. Elle illustre la proximité entre la bibliothèque et ses utilisateurs en faisant de Léo un frère, un ami…»

Le symbole séparateur composé de trois livres ouverts et les multiples couleurs évoquent pour leur part la diversité des genres, des supports de lecture, des auteurs et des publics, indique-t-on.

«L’accent aigu de Léo se veut une flèche qui nous rappelle le pouvoir d’évasion insoupçonné des livres qui nous transportent vers d’autres lieux, d’autres imaginaires», précise la Ville.

«À tous ceux qui franchiront les portes de la bibliothèque Léo-Lecavalier, on dira maintenant: “Bienvenue chez Léo!”» ajoute-t-elle.

Un site revampé

La bibliothèque virtuelle a également été mise à neuf. Le nouveau site Web «offre une expérience de navigation simplifiée qui permet aux utilisateurs de consulter leur dossier et de facilement trouver et réserver un livre par le biais du catalogue en ligne», laisse savoir la Ville.

La nouvelle plateforme met aussi en valeur le prêt de livres et les ressources numériques de la bibliothèque, qui propose plus de 2 000 livres et 14 ressources numériques.

Le maire de La Prairie, Donat Serres, révèle que les utilisateurs des services de la bibliothèque sont aussi nombreux qu’à l’habitude malgré la pandémie.

«Activités, ateliers, conférences, expositions, prêts de livres et de jeux de société, ressources numériques, etc. La bibliothèque Léo-Lecavalier, c’est le cœur culturel de la ville», mentionne-t-il.

Horaire des Fêtes

En cette deuxième vague de COVID-19, il est toujours possible de réserver des documents via le service de prêt sécuritaire et sans contact de la bibliothèque Léo-Lecavalier.

La chute à livres est disponible en tout temps; seuls les livres et les documents peuvent y être déposés. Les CD et DVD doivent être remis en personne lors des heures d’ouverture de la bibliothèque. Celle-ci sera ouverte selon l’horaire régulier jusqu’au 22 décembre, puis de 9h à 20h les 23, 29 et 30 décembre. Elle sera fermée du 24 au 28 décembre ainsi que du 31 décembre au 4 janvier. Le retour à l’horaire régulier aura lieu le 5 janvier.

Pour le mois de décembre, il sera possible d’en emprunter 10 par abonné. Il est également possible de renouveler un document pour trois semaines supplémentaires. La Ville précise aussi que les abonnés de 18 ans et plus peuvent emprunter des jeux.

