La boutique Mode-O-Max fermée pour des rénovations

Crédit photo : Le Reflet - Érick Rivest

La boutique Mode-O-Max à Saint-Constant est fermée depuis le lundi 14 janvier pour une durée indéterminée, puisque le commerce procède à des travaux de rénovation majeurs, est-il annoncé sur sa page Facebook.

Le propriétaire Sébastien Rousseau a ainsi dissipé les doutes des clients qui se questionnaient depuis que les vitres avaient été recouvertes de carton.

«La place au complet va y passer! Démolition, reconstruction, peinture, plâtre, béton, etc. Non, je ne ferme pas la boutique, au contraire!» a indiqué le propriétaire, le 3 janvier.

Employés et clients de Mode-O-Max ont été touchés par le décès tragique du copropriétaire, Michel Dulac, dans un accident de moto en septembre.

«Je souhaite vous remercier pour cette incroyable chance que vous nous avez donnée, à moi et mon défunt ami et partner Michel Dulac, pour toutes ces années de confiance en affaires, de loyauté et d’anecdotes. Merci d’avoir fait de ce petit commerce local un endroit de rassemblement, un club social et un lieu où le commerce agréable et les poignées de mains sont plus grandes que nature!» conclut Sébastien Rousseau dans son message.