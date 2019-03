La navette autonome reprend du service à Candiac

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Le minibus sans chauffeur sera de retour sur les routes de Candiac ce printemps, «dès que les conditions météorologiques le permettront», laisse savoir Keolis Canada et la Ville par voie de communiqué.

Keolis Canada recherche présentement des opérateurs de navette pour assurer la sécurité et l’accueil des passagers dans le véhicule.

Le maire de Candiac, Normand Dyotte, souligne la création d’emplois pour les citoyens de sa Ville.

«Nous recherchons des candidats passionnés de nouvelles technologies et motivés de participer au projet le plus innovant en mobilité au Québec et au Canada», indique Marie Hélène Cloutier, vice-présidente expérience passager, marketing et commercialisation chez Keolis Canada.

Elle ajoute être enthousiaste à l’idée de relancer le projet.

Rappelons que le minibus sans chauffeur suit un tracé de 2 km entre le stationnement incitatif de Candiac et l’intersection des boulevards Marie-Victorin et Montcalm Nord, près du parc André-J.-Côté.

«La navette franchit l’intersection en complète autonomie, grâce aux feux de signalisation intelligents et connectés au véhicule», précise Keolis Canada.

