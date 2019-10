La personne disparue est un résident de Candiac

Les recherches menées dans les eaux de la Voie maritime, à la hauteur de Sainte-Catherine, visent à retrouver un résident de Candiac, Steven Gingras, porté disparu de son domicile depuis hier (le 25 octobre), à 22h.

Son véhicule Mazda 3 blanc 2017 a été retrouvé près du pont Brébeuf, ainsi que sa casquette et son manteau. Son cellulaire se trouvait dans ce dernier. La police le cherche pour vérifier son état de santé.

«Il est connu pour avoir tenu des propos suicidaires dans le passé, indique la Régie intermunicipale de police Roussillon dans un communiqué. Sa famille s’inquiète et demande de ses nouvelles.»

Steven Gingras parle français, mesure 1,75 m et pèse 60 kg. Il est de race blanche, a les yeux bleus et les cheveux châtains plus courts d’un côté que de l’autre. Il porte souvent une casquette, un manteau et des souliers noirs.

Quiconque a des informations permettant de le localiser est priée de contacter le lieutenant en devoir au 450 638-0911, poste 600. Il est aussi possible de transmettre des informations à l’organisme Échec au crime au 1 800-711-1800 ou en ligne à echecaucrime.com.