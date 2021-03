La Prairie sommée de cesser les travaux d’un parc canin

Le parc canin situé entre les rues Pierre-Falcon et Denise-Lemaistre, à La Prairie, sera fermé temporairement. La Cour supérieure du Québec a accueilli favorablement la demande en injonction interlocutoire d’un groupe de citoyens qui s’oppose à sa construction.

Elle ordonne ainsi la cessation des travaux relatifs à l’aménagement de l’espace, le temps que le tribunal se saisisse du dossier de façon définitive. Le nouveau parc canin situé sur la rue Pierre-Gasnier, près de l’avenue du Maire, n’est pas concerné par cette injonction.

En septembre, la Ville de La Prairie avait décidé d’aller de l’avant avec la construction des deux parcs, malgré la grogne de certains citoyens. Douze d’entre eux, représentés par la firme d’avocats Therrien Lavoie, avaient envoyé une mise en demeure à la Ville afin qu’elle cesse le chantier du parc ciblé.

«C’est encourageant de voir que des fois, le “petit” peut avoir un mot à dire et être écouté. On est juste des petits citoyens contre une Ville, mais on est très heureux de voir que le juge nous a donné raison», laisse entendre une d’entre eux, Nicole Montsion.

Le Reflet n’a pas encore pu mettre la main sur le jugement, mais selon Mme Montsion, le juge aurait donné raison aux citoyens sur le fait que le parc créait des «troubles de voisinage anormaux» ainsi que «des préjudices importants et sérieux aux gens qui résident autour».

Aucune date n’est encore déterminée pour la suite du processus devant les tribunaux. Le groupe de citoyens ne s’attend pas à ce que ça ait lieu dans les prochaines semaines.

«Notre objectif, en bout de ligne, c’est que l’enclos disparaisse et que l’espace soit remis dans son état original, qu’il soit un espace vert accessible à tout le monde», fait savoir Mme Montsion.

La position de la Ville inchangée

Le maire Donat Serres a réitéré, via communiqué, que les citoyens réclamaient de telles installations depuis plusieurs années.

«Le choix d’établir ces parcs canins sur des terrains municipaux appartenant à la Ville réduisait les coûts de façon notable, respectant ainsi la capacité de payer des résidents, rappelle-t-il. En plus, la configuration des terrains sélectionnés permettait de préserver l’environnement naturel des lieux, notamment en évitant la coupe d’arbres, une des préoccupations principales du conseil municipal ainsi que des Laprairiens.»

La Ville fait également valoir la proximité des espaces verts avec des zones naturelles et le fait qu’ils soient accessibles à tous les résidents des secteurs concernés «pour favoriser la mobilité active». Elle rappelle d’ailleurs que l’espace concerné est adjacent à un parc de conservation protégé.

«La Ville de La Prairie tient à souligner que ce service, créé pour répondre aux besoins des citoyens, est encadré par une réglementation municipale», écrit-elle.