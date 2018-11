La réplique de la Honda Civic de Rapides et dangereux pourrait être à vous

Article par Germain Goyer

La réplique d’une des trois Honda Civic noires mises en vedette dans le premier film de la saga Rapides et dangereux (The Fast and the Furious) est à vendre au Québec.

Le projet est le fruit d’une collaboration entre Dominic Dubreuil (collectionneur de répliques de voitures du cinéma et organisateur du Paul Walker Memorial Ride), Martin D’Anjou (promoteur du Festidrag) et Exlusiv Automotiv (entreprise spécialisée dans la restauration et la modification automobile). Le tout a débuté à l’automne 2017.

La Honda Civic noire, conduite par Dominic Toretto, Letty Ortiz et Leon, s’ajoutait aux Mitsubishi Eclipse et Volkswagen Jetta que possédait déjà Dominic Dubreuil.

Parmi les caractéristiques de cette voiture, notons l’ensemble de carrosserie Vis Racing, le moteur B18C1 GSR et les jantes Axis Neo de 17 pouces. Bien sûr, elle est aussi dotée des néons verts qui la rendent si distinctive.

Une somme de 15 000 $ est demandée en échange des clés de cette voiture.

Les internautes ont été nombreux à commenter. Alors que certaines s’expriment sur le prix demandé, d’autres font référence à certaines séquences du film, dont la scène au cours de laquelle la Civic passe sous un semi-remorque. Revoyez-la ci-dessous.